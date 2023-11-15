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Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerde aday adaylığı yarışı başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 08:05, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 08:07
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Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı

AK Parti'de 9 Kasım'da başlayan başvuru süreci, 22 Kasım'da son bulacak. MHP 13 Kasım-15 Aralık, İyi Parti ise 20 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında başvuru alacak. AK Parti aday adaylığı başvuru ücretlerini AFAD üzerinden bağış olarak alacak ve Gazze'ye yardım olarak gönderecek. MHP ise aday adaylarından herhangi bir başvuru bedeli almıyor. CHP'de ise henüz ücretler netleşmedi.

Büyükşehir Belediye başkanlığı için AK Parti 50 bin TL, İyi Parti ise 30 bin TL ücret alacak. İl belediye başkanlığı için AK Parti 30 bin TL, ilçe belediye başkanlığı için 20 bin TL, İyi Parti ise belediye başkanı aday adaylığı için 15 bin TL, meclis üyeliği aday adaylığı için nüfusa göre 2 ila 6 bin lira arasında ücret talep edecek. AK Parti'de İl Genel Meclisi üyesi olmak isteyenler ile Belediye Meclis üyesi olmak isteyenler 5 ila 10 bin TL bağış yapacak. AK Parti kadın ve genç adaylardan bu ücretlerin yarısını, engelli adaylardan ise dörtte birini isteyecek. İyi Parti ise gazilerden ve deprem bölgesindeki adaylardan ücret talep etmeyecek.

Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre yerel seçimlerde aday olacak kamu görevlileri ve siyasi parti yöneticilerinin en geç 1 Aralık 2023 günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri ya da emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

İl, ilçe, belde belediye başkanlıklarının yanı sıra belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar için aday olacaklarla birlikte, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacakların sayısının bir milyonu aşması bekleniyor.

KURTULMUŞ AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Meclis'te ziyarette bulundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Kurtulmuş, İyi Parti Grubuna iadeiziyarette bulunduğunu söyledi.

EMRAH ÖZCAN-

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