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Ehliyet almak cep yakacak

Şu günlerde 10 bin lira olan ehliyet kursları, yılbaşından sonra 20 bin lirayı geçecek. Ehliyet almak için kredi çeken sürücü adayları bile var...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 08:06, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 09:05
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Son bir yılda sürücü kurslarına gelen yüksek zamlar sürücü adaylarının eleştirilerine sebep oluyor. Bugün; ehliyet kurs ücretleri 7.500 liradan başlıyor. Harç ücretleri ile birlikte fiyat 10 bin lirayı geçiyor. 2024 yılında ise harç ve kurs ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Toplam fiyatın 20 bin lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Sürücü kursları ise yükselen maliyetlerden şikayetçi. Akaryakıt, çalışan ücretleri vergiler, kiralar, faturalar ve araç bakım masraflarının yükseldiği ifade ediliyor. Kurs fiyatlarının ise yeterince artmadığını savunuyor. Olcay Sürücü Kursu sahibi Ramazan Soydaş "Sürücü adayları için kullanılan araçlar normalden çok daha fazla yoruluyor. Acemi sürücüler araçlara zarar verebiliyor. 1 yılda 3 defa debriyaj seti değiştirdiğimizi biliyoruz. Ayrıca çeşitli kazalar da meydana geliyor. Sigorta ücretleri ise normal araçlardan daha pahalı. Yedek parça maliyetleri de yükseldi. Bunlar en basit maliyetler. Akaryakıt ücreti, çalışanların maaşları, faturalar, kira derken tüm giderleri ücretlere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bugün 7.500 lira olan kurs ücretinin 2024 yılında 15 bin lira olması gerekiyor. Harç zamları ile birlikte ehliyet almak 20 bin lirayı bulabilir" diyor. Öte yandan büyükşehirlerde fiyatlar daha yüksek iken taşraya doğru fiyatlar düşüyor.

MOBBİNG UYGULAYANLAR VAR

Sürücü adayları ise kurslardan şikayet ediyor. Yakın zamanda sınava girerek yazılıdan 95 puan alan Süleyman Canoluk "Sadece kursa 8 bin lira ödedim. Direksiyon sınavından bilinçli olarak bırakıldım. Sürüşte yalnızca bir kere araba stop etti. Burada bir art niyet var. Benim gibi binlerce kişi bulunuyor. Direksiyon hocaları mobbing (baskı) uyguluyor. Bir kez daha kursa yazdırmak için bilinçli sınavdan bırakılıyor" dedi. Canoluk verilen eğitimlerin de üstün körü olduğunu belirterek "Özelikle direksiyon eğitimlerinde sorunlar var. Direksiyon hocalarına soru soramıyoruz. Bu durumda eğitimsiz sürücüler yollara çıkıyor" diye konuştu. Sürücü adayı Koray Doğu da kurs ücretlerinin pahalı olduğunu, ehliyet almak için kredi çekmek zorunda kaldığını belirterek, kredi desteği talebinde bulundu.

KAAN ZENGİNLİ

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