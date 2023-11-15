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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Yarından itibaren ise tüm yurtta yağış bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 08:42, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 09:08
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Hava sıcaklığı mevsim normallerine geriledi. Doğu illerinden başlayarak yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bugün akşam saatleri itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde etkili olmak üzere yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını söyledi.

Yağışlar tüm yurda yayılacak

Yağışların yarın yurdun tamamına yayılacağını belirten Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Cuma günü ise kuzey ve doğu kesimlerde yağışları göreceğiz. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz."

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yağmurlu günler geliyor.

Hava Tahmin Uzmanı Tekin 3 büyükşehirin hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Perşembe günü başkente yağış geliyor, hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşecek. İstanbul'a baktığımızda bugün parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak, perşembe günü de yine sağanak kendini gösterecek. İzmir'de perşembe günü yağış göreceğiz, cuma günü ise yağışsız bir hava bekleniyor."

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