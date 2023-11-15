Hacettepe yurdunda bir öğrenci yaşamına son verdi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, odasında yaşamına son verdi.

Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi.

Rektörlükten açıklama

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, olayın ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."