'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği "Hizmet İhracat Şampiyonları" ödül töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Piyasanın dengesini bozmayacak şekilde karar alınmalı"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şekib Avdagiç, asgari ücrete ilişkin, Türkiye'deki işletmelerin ciddi boyutta eleman açığı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde işten çıkarma veya işe alımlarda durağanlık sürecine girileceğini düşünmüyorum. Asgari ücret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon olarak dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde belirlenmeli Bu alanda tabii ki çalışanlarında beklentilerini bozmayacak ama piyasanın da dengesini bozmayacak şekilde karar alınmalı" açıklamalarında bulundu.

OVP'ye göre enflasyonun 2023 sonunda yüzde 65, 2024 sonunda yüzde 33, 2025 sonra yüzde 15,2 ve 2026 sonunda yüzde 8,5 olması bekleniyor.