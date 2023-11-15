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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 yükselişle 7.716,07 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 10:03, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 10:03
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,02 puan artışla ve yüzde 0,59 değer kazanarak 7.716,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 7.671,05 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminlerin güç kazandığını dile getirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,45 baz puana inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, dün küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 19 yeni hisse eklendiğini, 3 yeni hissenin ise çıkarıldığını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.780 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.520 ve 7.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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