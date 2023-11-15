Silahla bir kişinin ölümüne neden oldu, "hapis yatmak istemiyorum" dedi

Olay, 22 Nisan'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, 8 yaşındaki kızı ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

Çalışmada, olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi.

Mermi çekirdeği tabancayla eşleşti

Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 buçuk yıl hapis cezası verildi

Özkan, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Daha önce verdiği ifadesinde, yeğeninin düğünü için Bursa'ya geldiğini, düğün günü heyecanla havaya ateş edince, istemeyerek Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğunu söyleyen Özkan, pişman olduğunu belirtti.

Özkan, savunmasında, "Keşke Zekiye Hanımın yerine ben ölseydim. O günden sonra vicdanım hiç rahat değil. Ayrıca ben şeker hastasıyım hakim bey. Hapishanede yatmak istemiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ali Özkan'a, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7 buçuk yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.