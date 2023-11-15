Silahla bir kişinin ölümüne neden oldu, "hapis yatmak istemiyorum" dedi

Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
600 fenomen incelemeye alınacak
600 fenomen incelemeye alınacak
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Ehliyet almak cep yakacak
Ehliyet almak cep yakacak
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Silahla bir kişinin ölümüne neden oldu, "hapis yatmak istemiyorum" dedi

Bursa'da, yolda yürürken yorgun mermi isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybeden Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olan sanık, "Şeker hastasıyım hakim bey. Cezaevinde yatmak istemiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 10:31, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 10:32
Yazdır
Silahla bir kişinin ölümüne neden oldu,

Olay, 22 Nisan'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, 8 yaşındaki kızı ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

Çalışmada, olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi.

Mermi çekirdeği tabancayla eşleşti

Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 buçuk yıl hapis cezası verildi

Özkan, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Daha önce verdiği ifadesinde, yeğeninin düğünü için Bursa'ya geldiğini, düğün günü heyecanla havaya ateş edince, istemeyerek Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğunu söyleyen Özkan, pişman olduğunu belirtti.

Özkan, savunmasında, "Keşke Zekiye Hanımın yerine ben ölseydim. O günden sonra vicdanım hiç rahat değil. Ayrıca ben şeker hastasıyım hakim bey. Hapishanede yatmak istemiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ali Özkan'a, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7 buçuk yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber