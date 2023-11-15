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Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 10:52, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 10:53
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Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1.807 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 primle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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