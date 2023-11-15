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Aybüke; Öğretmen oldum ben! vizyona giriyor

TRT ve Bee Yapım iş birliğiyle hazırlanan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunu Murat Onbul'un üstlendiği film, Öğretmenliğin en büyük hayali olan Aybüke'nin hayat hikayesini ve yaşadığı zorlu şartları; Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un senaryosuyla izleyicilere sunmaya geliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 10:55, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 11:05
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Yapımını TRT ve Bee Yapım'ın, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldığı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi 24 Kasım'da izleyici ile buluşuyor.

Filmin kadrosunda Nihayet Şahin, Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü, Zeynep Kankonde, Caner Kurtaran, Aslıhan Kapanşahin, Gizem Arıkan, Ahmet Eren Yıldız, Aysima Zeynep Erişir, Buse Pehlivan, Doğukan Çevik, Ercüment Çırak, Gülşah Yavuz, Musab Doğan, Mustafa Keser, Necib Karakaya, Onur Yenidünya, Uluç Avcı, Zeliha Kendirci gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Aybüke'nin hayat hikayesi herkesi derinden etkileyecek!
Aybüke, 1993 yılında, milli ve manevi hassasiyetleri yüksek, memur bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelir. Ailesi ona Hocalı katliamında Ermeniler tarafından şehit edilen Aybüke isimli bir bebeğin hatırasını yaşatmak için Aybüke adını verir. Aybüke çok sevecen ve derslerinde başarılı bir çocuktur. Bütün dersleri iyi olmasına rağmen o en büyük tutkusu olan müziği seçer ve müzik eğitimi alır. Öğretmenlik en büyük hayalidir. Batman, Kozluk'a müzik öğretmeni olarak atanır. Zorlu şartlara, örgüt propagandasına, öğrencilerin ön yargılarına rağmen kısa zamanda hem öğrencilerinin hem öğretmen arkadaşlarının, hem de yöre halkının sevgisini kazanır.Öğrencileri ile büyük bir konser verir. Bu sırada hain terör örgütünün de dikkatini çeker ve onların hedefi olur.

TRT Sinema ve Bee Yapım'ın iş birliğiyle hazırlanan Aybüke "Öğretmen oldum ben!" 24 Kasım'da sinemalarda!

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