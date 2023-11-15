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Dolar/TL, 28,67 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,6700 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 11:02, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 11:03
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Dolar/TL, 28,67 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,6307'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,6700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,1530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 35,7480'den satılıyor.

Dolar endeksi dün son 1 yılın en güçlü günlük düşüşünü kaydetmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişe 104,1 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasıyla doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 puan seviyesinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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