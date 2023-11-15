Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 11:09, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 11:10
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan E.Ö'nün kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan E.Ö. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.