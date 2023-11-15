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5 yaşındaki çocuğun diş çekimi sonrası ölümüne soruşturma

5 yaşındaki bir çocuğun diş çekiminın ardından hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Deniz Sönmez isimli çocuk, diş çekimi ve dolgu sonrası rahatsızlandı. Eve götürülen Sönmez hastaneye kaldırıldı ancak bir süre sonra yaşamını yitirdi. Aile, anestezi sırasında Deniz'in geniz etinin delindiğini ve ciğerlerine kan dolduğunu iddia ediyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 11:24, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 11:55
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5 yaşındaki çocuğun diş çekimi sonrası ölümüne soruşturma

5 yaşındaki çocuğun diş çekimi sonrası ölümüne soruşturma.

10 Kasım Cuma günü, ailesi 5 yaşındaki Deniz Sönmez'i diş ağırısı şikayetiyle bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götürdü.

Çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı. Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz'in ateşi yükseldi.

Su isteyen Deniz'e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Anne Elena Sönmez, 3 kez doktor çağırmaların rağmen, ateş düşürücü yazılarak ambulans taleplerine olumsuz yanıt verildiğini iddia etti.

Sonrasında Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu.

Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz'in durumu ciddileşti.

Entübe edilen minik Deniz'in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetti.

Aile, anestezi sırasında çocuğun burnuna takılan hava hortumunun geniz etini deldiğini ve kanın ciğerlerine dolduğunu iddia etti. Suç duyurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Dişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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