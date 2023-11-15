5 yaşındaki çocuğun diş çekimi sonrası ölümüne soruşturma.

Olayla ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Aile, anestezi sırasında çocuğun burnuna takılan hava hortumunun geniz etini deldiğini ve kanın ciğerlerine dolduğunu iddia etti. Suç duyurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Entübe edilen minik Deniz'in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetti.

Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz'in durumu ciddileşti.

Sonrasında Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu.

Su isteyen Deniz'e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Anne Elena Sönmez, 3 kez doktor çağırmaların rağmen, ateş düşürücü yazılarak ambulans taleplerine olumsuz yanıt verildiğini iddia etti.

Çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı. Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz'in ateşi yükseldi.

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