Mustafa Ak, Ankara Büyükşehir adaylığı için istifa etti

2024 yerel seçimlere kısa bir süre kala Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayları belli olmaya başladı.

Mustafa Ak, 2024 yerel seçimleri AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Sakarya Büyükşehir Genel sekreterlik görevinden istifa etti.

Mustafa AK kimdir ?

1964 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'da özel sektörde çeşitli alanlarda yönetici olarak çalışan Mustafa Ak, sektörel dergilerde koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1991 yılı itibari ile Ankara'da Basın-Yayın ve Matbaacılık alanlarında faaliyet gösteren bir işletme kurdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı'nın yönetim kurulu Başkan Yardımcılığı ve Ankara Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Aktif siyasi hayatına kuruluşundan itibaren AK Parti'de başladı. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alan Mustafa Ak, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Ankara Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

05.11.2019 tarihi itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Memurlar.net / Fatih Arslan