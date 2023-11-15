'Öğretmenlere ikramiye verilsin' talebine Bakan Tekin'den yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: (Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Yeni atama için planlama yapacağız.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 12:38, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 12:40
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: (Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Yeni atama için planlama yapacağız.12:23