'Öğretmenlere ikramiye verilsin' talebine Bakan Tekin'den yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: (Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Yeni atama için planlama yapacağız.12:23