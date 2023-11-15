Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 14:24, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 14:24
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.