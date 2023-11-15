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Ev sahiplerinin kiracılara 'depozito' oyunu

Kiracılarının yıllar önce verdiği depozitonun yeni kira bedeline göre artırılmasını talep eden ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti. Edirne'de kira bedelinde anlaşan ancak depozito anlaşmasına veremeyen ev sahibi ile kiracı icralık oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 14:57, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 15:04
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Ev sahiplerinin kiracılara 'depozito' oyunu

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kira bedeli tartışması yürürlüğe sokulan yeni uygulamalarla bir nebze sona erdi. Kira artışlarından umduklarını bulamayan ev sahipleri bu kez de kiracılarına yeni oyunlar kurmaya başladı. Edirne'de ev sahibiyle kiracı bu kez kira bedelinden değil depozito anlaşmazlığı nedeniyle icralık oldu. Kiracıyla yeni kira bedelinde anlaşan ancak depozito bedelinde anlaşamayan ev sahibi, kiracısına icra takibi başlattı.

Edirne'de yaşayan ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya K.M.'ye kiraladı. Ev sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde kiracı, ev sahibine ayrıca bin 600 lira da depozito bedeli ödedi. Geçtiğimiz aylarda yeni kira bedelini belirlemek için bir araya gelen ev sahibiyle kiracı, kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaşmaya vardı.

Aradan günler geçtikten sonra ev sahibi, noter kanalıyla kiracısına ihtarname göndererek, 2019 yılında alınan bin 600 lira depozito bedelinin de 5 bin liraya yükseltilmesini ve belirtilen hesaba yatırmasını bildirdi. İhtarnameyi alan kiracı yaşadığı şokla ev sahibini arayıp nedenini sorsa da olumlu cevap alamadı. 5 bin liralık kirayı kabul eden kiracı, ancak 5 bin liralık depozito kararını kabul etmeyince anlaşmazlık yaşandı.

Depozito kararını kabul etmeyen kiracısına öfkelenen ev sahibi bu kez ise soluğu icra dairesinde aldı. Ev sahibi kiracısı hakkında icra takibi başlatırken, kiracı da avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

Edirne Barosuna kayıtlı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, hem ev sahibinin hem de kiracının korunması açısından kira sözleşmesinin dikkatli hazırlanmasının önem arz ettiğini söyledi. Depozito bedelinin 3 ayı geçmeyecek şekilde kira bedeline endekslenmesinin gerektiğini anlatan Mirzabey, depozitonun güncelliğini koruması amacıyla Türk Borç Kanunu'nun 342/2 maddesine açıklık getirdi. Avukat Mirzabey, depozito olarak verilen paranın ev sahibinin ve kiracının onayı olmaksızın çekilmemek üzere banka hesabına yatırılarak veya döviz olarak alarak değer kaybının önüne geçilebileceğini ifade etti.

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