Konya'da firari 3 terör örgütü hükümlüsü yakalandı

Adeste yapılan aramada, 10 SIM kart, 2 flaş bellek, 25 av tüfeği fişeği ile pala ele geçirildi.

Ekipler, "yasa dışı Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) üyesi olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S'nin Konya'da olduğu bilgisine ulaştı.

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