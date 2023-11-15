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Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza

Günübirlik ev kiralamanın yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, kiracı olduğu evi, başkalarına günlük kiraya verip kazanç elde edenlere 100 bin lira ceza kesilecek. 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak yasayla, kiraladığı konutu günlük kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenlere de aynı ceza uygulanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 15:52, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 16:00
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Kalabalık mekanlarda bulunmayı istemeyen veya otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin tatil anlayışındaki değişiklik, son yıllarda günlük ev kiralama yöntemini yaygınlaştırdı.

Tatil maliyetini düşürmek isteyenlerin de tercihi ile günlük kiralanan ev sayısı, hızla arttı.

Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisi ile konutunu günlük kiraya vermesi, emlak sektörünü olumsuz etkiledi.

Antalya'da pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ev kiraları, 8 kat arttı. Kira fiyatlarındaki artışın yanı sıra kentte ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, konut stoku sıkıntısı sorunları oluştu.

KORSAN EMLAKÇI SAYISI HIZLA ARTTI

Kira fiyatlarındaki yükseliş sonrası bazı ev sahipleri yaşadığı konutta kullanmadığı odayı, bazıları kullanmadığı konutu, bazıları da kiraladığı konutu başkalarına gündelik fiyata kiralamaya başladı.

Konut fiyatlarındaki hareketlilik, emlak sektörünü de olumsuz etkiledi. Emlakçıların kiralık ev arayanlara konut temin etmekte zorlandığı süreçte, "ayakçı" diye tabir edilen yetkisiz kişiler, emlakçılık faaliyetine başladı.

HER GÜN 20-30 KİŞİ DOLANDIRILIYOR

Günlük kiralık daire sayısındaki artış, sorunları da beraberinde getirdi.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentte her gün 20-30 dolandırıcılık olayı olduğunu söyledi.

Çağlar, günübirlik kiralık evlerin yaygınlaşması ve sorunların artması üzerine günlük kiralık ev düzenlemesinin Meclis'e geldiğini anımsattı.

Düzenlemeyle birlikte konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınması gerekeceğini söyleyen Çağlar, "İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak." diye konuştu.

Çağlar, yasanın 1 Ocak'tan itibaren uygulanacağını söyledi.

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