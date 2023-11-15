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Bu ilçeye 17 ayda gelen Rus turist sayısı 20 bini aştı

Rusya'dan yola çıkan ve Bartın'ın Amasra Limanı'na 32. kez yanaşan Astoria Grande gemisi ile 17 ayda bölgeye gelen turist sayısı 20 bin 814 kişiye ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 17:39, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 17:40
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Bu ilçeye 17 ayda gelen Rus turist sayısı 20 bini aştı

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan ve Bartın'ın Amasra ilçesine yanaşan Astoria Grande kruvaziyer yolcu gemisi, sabah saat 07:30 sıralarında 856 yolcu ve 424 personeli ile 32. kez Amasra Limanı'na yanaştı. Bir hafta aranın ardından Amasra ilçesinin dar ve tarihi sokakları, kış mevsimine rağmen Türkiye'ye düzenlenen gemi yolculuğuna yoğun ilgi gösteren Rus turistlerle doldu. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve Hitiler ve Çağdaş Kaşkalar, Fenikeliler, İyonyalılar, Persler, Makedonlar, Pontoslular, Bizanslılar ve Romalıların yaşadığı bilinen bölgenin kültürel ve tarihi alanlarını karış karış gezen Rus turistler, Amasra'nın eşsiz manzarasında sık sık fotoğraf çekiliyor.

İlçe Kaymakamı Kadir Perçi ve ilçe yetkilileri tarafından karşılanan gemi, Karadeniz turunu sürdürmek için akşam saat 17:00 sıralarında Amasra Limanı'ndan ayrıldı

Son gelen gemi ile 2023 yılında deniz yolu ile bölgeye gelen Rus turist sayısı 15 bin 631 kişiye ulaşırken, ilk gemi seferin başladığı 2002 yılının Ağustos ayından bu güne kadar gerçekleştirilen 32 seferde ise turist sayısı, 20 bin 856 yolcuya ulaştı. Bir çok fraklı ülkeden personelin yer aldığı geminin personel sayısı da eklendiğinde gemi ile bölgeye gelen sayısı toplamda 34 bin 72 kişi oldu.

Aralık ayında iki sefer daha, Ocak ayında ise 4 sefer düzenlemesi beklenen geminin Şubat ayında 2-3 ay sürecek olan bir bakıma alınacağı öğrenildi.

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