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DSÖ: Hastaneler savaş alanı değildir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 17:49, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 18:12
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DSÖ: Hastaneler savaş alanı değildir

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son üç gündür DSÖ'ye Gazze'deki ölüm veya yaralanma sayısına ilişkin güncelleme gelmemesinin, sağlık sisteminin işleyişini değerlendirmelerini zorlaştırdığını belirten Ghebreyesus, "Gazze'deki hastanelerin yalnızca dörtte biri çalışıyor. 36 hastaneden 26'sı ya hasar, saldırı ya da yakıtı bittiği için artık hizmet veremiyor." dedi.

Ghebreyesus, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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