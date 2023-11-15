Niğde'de çocukları taciz eden bakkala 25 yıl ceza

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bakkala gelen çocuklara cinsel taciz ve sarkıntılık yapan sanığa toplamda 25 yıl ceza verildi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Niğde İl Temsilcisi Arzu Şahan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Niğde'de mahalle bakkalının küçük yaşlardaki birden çok çocuğa sarkıntılık ettiği iddia edilen davada UCİM avukatlarının ve gönüllüler ile hazır bulunduklarını söyledi.

UCİM Niğde Hukuk Koordinatörü Avukat Orpen Nergiz ise yaptığı açıklamada verilen cezadan dolayı Niğde 2. Ağır Ceza Mahkeme Heyetine teşekkür ederek, "Bugün yapılan yargılama neticesinde Niğde'de bulunan bir bakkala yönelik 6 çocuğa cinsel taciz ve sarkıntılık suçundan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen son davada her bir çocuk için ayrı ayrı 4 yıl 2'şer ay, toplamda 25 yıl ceza verilmiştir. Emeği geçen tüm avukatlara ve Niğde 2. Ağır Ceza Mahkeme Heyetine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.