Emine Erdoğan ile 'first ladyler'den Filistin için dünyaya ortak çağrı

Zirveye iştirak ederek insanlığın vicdanına yönelik gerçekleştirilen bu zalimliğe karşı duran tüm lider eşlerine ve temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgedeki barış ve huzurun tesisi için bir vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, zirvenin bir sonucu olarak bugün İstanbul'da tüm dünyaya ortak bir çağrı yaptıklarını dile getirerek, "Bizler dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak Gazze'deki insani krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılmasını, kalıcı ve adil bir barışın tesisinin uluslararası kamuoyunun insanlığa karşı suç sayılabilecek bu saldırılar karşısında harekete geçmesine sağlamak amacıyla 15 Kasım 2023'te İstanbul'da bir araya geldik." diye konuştu.



Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan, abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birinin teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayri insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz."



- "Her vicdan sahibi insani bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum"



Emine Erdoğan, Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede bizler, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze'deki sivillere engelsiz, yeterli ve güvenli insani yardım temininin sağlanması, mevcut çatışma koşullarında yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki ciddi etkisini vurgulayarak Filistinli sivil nüfusun zor yer değiştirmesine yönelik her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedilmesi, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz. Her vicdan sahibi insani bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum."



?Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu'un eşi Rebeka Sultana, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nın eşi eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan'ın eşi Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı Diplomat Chinar Rustamova da basın toplantısında yer aldı.