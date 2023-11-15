Şeref Malkoç: Netanyahu ve arkadaşlarının işlediği suçların delilleri toplanıyor

Malkoç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansında, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzlarında yükseleceğini ve Türkiye'nin son 20 yılında her alanda önemli gelişmeler elde ettiğini anlattı.

Adaletin toplumun huzuru, refahı ve barışın temeli, devletlerin varlık sebebi olduğunu vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, atalarımız Selçuklular ve Osmanlılar döneminde yönettikleri her yeri adaletle yönetmişler. Bugün Bulgarlar halen Ortodoks ise Yunanlar halen Yunanca konuşuyorsa veya Araplar Arapça konuşuyorsa bunun Türkiye'nin, Türklerin, Osmanlı'nın adaletine borçludurlar. Yoksa Yunanlılar ve Bulgarları çoktan Katolik yapmışlardı, dillerini değiştirmişlerdi. Bakın biz 600 yıl boyunca yönetmişiz. Fransızlar, Cezayir ve Fas'ı 100-150 yıl işgal ettiler. Cezayirliler ve Faslılar Arapça konuşamıyor. İnsan hakları ve hukuka uygun olan bizim yaptığımızdı."

Şeref Malkoç, Avrupa ülkelerinin çoğunda var olan anayasa ve yasadaki hak ve özgürlüklerden daha gelişmişinin Türkiye'de olduğunu ama uygulamada bazı sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, her konunun adliyeye gitmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi 15 kurumun kurulduğunu hatırlattı.

- İdareyle başınız düşerse dara, ombudsmanını ara"

Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu denetçiliği, belediyeyle, nüfus müdürlüğüyle, tapuyla, tarımla, hastaneyle, doktorla, okulla ve aklınızda hangi konu varsa o konuyla ilgili bir probleminiz olduğunda mahkemeye gitmeden başvurabileceğiniz bir kurum. Bize başvuru çok kolay. Mektup yazın, faks çekin veya bilgisayardan yazın. Eksiğini biz tamamlıyoruz. Yasa gereği ister istemez mahkemeler harç veya bilirkişi parası alıyor, biz onu da almıyoruz. Hepsini karşılıyoruz. En önemli üçüncü husus da Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. O açıdan idareyle başınız düşerse dara, ombudsmanını ara. Hemen mahkemeye gitmeyin."

- "Yanlarına kar kalmayacak"

Malkoç, İsrail'in 40 gündür Gazze'ye yönelik yoğun saldırı yaptığını ve dünyanın ahlaklı, namuslu ve vicdanlı insanlarının sofralarına oturduklarında televizyonlarına bakamadıklarını ifade ederek, "Televizyona baktıklarında Filistin'deki o bebeklerin kanlı elbiseleri ve kefenleri gözlerinin önüne geliyor. Bebek ve çocuk katledilir mi? 12 bin kişiyi katletmişler, bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Dünyada hangi savaşta hastane, ambulans, ibadethane bombalanmış? Böyle vicdansız ve ahlaksız bir savaş görülmedi. Bu aslında Batı medeniyetinin iflasıdır. İsrail 70-80 yıldır bu zulmü yapıyor. Şimdi daha belirgin hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın birçok bölgesi ve Türkiye'nin 81 ilinde vicdan sahibi ve adaletten yana olan insanların sokaklara çıktığını ve İsrail'e tepki gösterdiğini vurgulayan Malkoç, "Yiğit bir insan çıkmış 40 günden beri İsrail'e diyor ki 'siz katilsiniz, siz canisiniz, Netanyahu bunun hesabını vereceksin' diyor. Sağ olsun. Böyle bir Cumhurbaşkanımız olduğu için iftihar ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunları söylemek basit bir şey değil. Bunlar kolay şeyler değil." diye konuştu.

Malkoç, dünyanın en büyük güçlerinden olan Almanya ve Fransa'nın ağızlarını açıp konuşamadığı yerde Türkiye'nin böyle haykırmasının olağanüstü bir olay olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde, İsrail, Netanyahu ve arkadaşlarının işlediği suçların delilleri toplanıyor, hukukçularımız çalışıyor. Yakında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne intikal edecek. İnşallah hep beraber bunların yargılandığını göreceğiz. Yanlarına kar kalmayacak. Bunu yürekten söylüyorum. Çünkü biz de bunun için gereken çalışmaları yapıyoruz."

Vali Mustafa Koç da Türkiye Yüzyılına yürekten inandıklarını ve bunu başarmak zorunda olduklarını belirtti.

Koç, "29 Ekim'de devletimizin 100. yılını kutladık. İnşallah nice 100 yıllarını kutlarız. Türkiye Yüzyılı ile hedeflediğimiz bir şey var, bunu sadece kendimiz için değil, tarihin bize bu coğrafyadaki bir görev ve misyonu olarak başarmak zorundayız. Bizim gönül coğrafyası kavramımız var. Dünyanın birçok yerinde aynı dine inandığımız kardeşlerimiz var. Yüreğimiz kan ağlıyor. Dünyanın ve güya medeniyetin gözü önünde Gazze'de yavrular katlediliyor. Biz onlar için de Türkiye Yüzyılını inşa etmek zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Bütün amacımız ve gayemiz bu." ifadelerini kulandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr Abdulhalik Karabulut'un da konuşma yaptığı programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.