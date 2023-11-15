Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çolak'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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