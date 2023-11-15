Bursa'da oyun alanında oyuncağın devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı

Bunun üzerine zemine düşen oyuncaktaki Z.Ç, T.İ, M.G, S.Y. ile Z.Ü. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan çocuk oyun alanındaki "discovery" isimli oyuncağın demiri koptu.

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