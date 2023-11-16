İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 07:29, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 07:35
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolu Tüpraş Kavşağı'nda, E.A'nın (50) kullandığı 35 BCU 442 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yavaş'a (68) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince otomobil sürücüsü E.A, gözaltına alındı.