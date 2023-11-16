Mısır'dan uçakla getirilen 27 Gazzeli kanser hastası, refakatçileriyle Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, hastaların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

Ambulansa binen bazı hastalarla Bakan Koca'nın yakından ilgilendiği görüldü.

Koca, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de Gazze'de başlayan insanlık dramıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, hükümetin tüm birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde Gazzelilerin yanında olmaya, acılarını dindirmeye çalıştıklarını, bu çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığından 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdiklerini anlattı.

Bakan Koca, Türkiye'nin ayrıca, 10 kargo uçağı, bir gemiyle, tam donanımlı 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, hayati öneme sahip ventilatörler, kuvözler ve jeneratörlerin olduğu, aynı zamanda ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların içinde bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzelilerin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdıklarını söyledi.

Bu süreçte geçen hafta hem İsrail hem de Mısır sağlık bakanı ile görüştüğünü aktaran Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"İsrail saldırıları sonucu Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan kanser hastaları başta olmak üzere hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik heyetlerden oluşan sağlık koordinasyon ekibi oluşturduk. 14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanıyla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdim. Bu süreçte daha önce oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda, Gazze'de bulunan kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de değerli meslektaşım Sayın Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Gazzeli hastaların tedavi gördüğü, birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek Gazzeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz."

-"Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye"

Bakan Koca, Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Gazzelilerin yaralarını sarmak üzere yürüttükleri çalışmaların hem diplomatik hem de sahada artarak devam edeceğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle konuştu:

"Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da Şehir Hastanemizde devam edilecektir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze'de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir."

- "Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede sahra hastanesini kurmada başarılı olabiliriz"

Bakan Koca, Gazze ve Mısır'da kurulması planlanan sahra hastaneleriyle ilgili son duruma ilişkin soruya, "Gemiyle birlikte ağır iklim şartlarında hizmet verebilecek hastane olmak üzere toplam 8 sahra hastanesi gönderdik. Özellikle bu sahra hastanelerini erken dönemde Gazze'de uygun yerlere kurmak istiyoruz. Bununla ilgili demin de bahsettiğim üçlü koordinasyon ekibi yer tespiti dahil olmak üzere çalışmalarını yürütmekte ve erken dönemde umarım Gazze'de Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede sahra hastanesini kurmada başarılı olabiliriz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Koca, bir başka soru üzerine de Türkiye'den 20 kişilik sağlık ekibini bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Özellikle Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanesinde Mısırlı meslektaşlarımızla birlikte ilk etapta hastaları değerlendirmek üzere Türkiye'den ekip gönderiyoruz. Bununla ilgili ihtiyaç olan branşlarda başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ekibe ihtiyaç olan doktor arkadaşlarımız da takviye edilecek." dedi.

Sorular üzerine, Türkiye'ye getirilen hastaların hepsinin kanser hastası olduğunu bildiren Koca, "Özellikle bizim Filistin Türkiye Dostluk Hastanesinde ağırlıklı takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hasta kan hastalıkları ama o hastamız da kemik iliği yapılmak üzere getirilen 15 yaşında bir kardeşimiz. Diğer bütün hastalar kanser hastası." bilgisini verdi.

Türkiye'ye başka hasta getirilip getirilmeyeceği sorusuna karşılık da Sağlık Bakanı Koca, "Şu an önümüzdeki günlerde bahsettiğim üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Devamında, özellikle başta kanserli hastalar ve çocuk hastalar olmak üzere Türkiye'ye getirmek üzere çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde de gelmesini umuyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki bebeklerin durumu sorulan Sağlık Bakanı Koca, "Biz talebimizi ilettik, özellikle transport küvözlerle prematüre bebekleri, solunum sıkıntısı olan erken doğan bebekleri getirmek istediğimizi, bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi, teknik anlamda da yoğun bakım şartlarında gerektiğinde bu bebekleri rahatlıkla getirebileceğimizi ifade ettik. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, İsrail Sağlık Bakanı ve Mısır Sağlık Bakanı ile yakın işbirliği içinde olduklarını aktararak, üçlü koordinasyon ekibinin Mısır, Türkiye ve İsrail'den oluştuğunu söyledi.

İletişimlerinin devam ettiğini anlatan Bakan Koca, "Mısır üzerinden bugüne kadar başka bir ülkeye tedavi edilmek üzere herhangi bir hasta gönderildiği olmadı. İlk defa bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek direkt Türkiye'ye getirilen bu hastalar." dedi.

Bu arada, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.