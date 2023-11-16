Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçları sebebiyle tutuklanmasının ardından 'Dilan Polat Güzellik Merkezleri'nde peş peşe problemler yaşanmaya başladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir kısmı Polat ailesine ait olan şubelere el koysa da bu merkezlerin yüzde 80'i marka kiralama (franchise) olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ancak cihaz ve ürün tedariki eksikliği sebebiyle hizmet sıkıntıları yaşanmaya başladığı görülüyor. İnternette konuyla ilgili binlerce yorum ve şikayet yer alıyor.

Güzellik merkezleri, parası peşin ödenen hizmetleri ya iptal ediyor ya da aylar sonrasına gün veriyor. Ayrıca Dilan Polat markalı ürünlerin internet satışları da askıya alınmış durumda. Franchise olan ürün satışı dışındaki; genel merkezden yapılan güzellik ürünlerinin teslimatı gerçekleşmiyor.

İKİ AY SONRASINA GÜN VERİYORLAR

Dilan Polat Güzellik Merkezlerinden peşin ödeme yaparak hizmet satın alan Arzu Alaç "20 bin liralık işlemin bir kısmını yaptırdım. Ancak tutuklanma olayları sonrası kalan işlemlerim ile ilgili problemler yaşadım. İki ay sonrasına gün veriyorlar" dedi.

Bir başka müşteri Selma Cankatan ise "Anlaşma yaptığım işlem için ürün sorunu var diyorlar. Yurt dışından ithal ediliyormuş. Ne zaman geleceği de belli değil. Mahkemeye başvuracağım" dedi.

DAVA AÇMA HAKKI VAR

Avukat Semin Temizöz, mağduriyet yaşayanların dava açma hakkı bulunduğunu belirterek "Bu işletmeler franchise pozisyonunda olduğu için Polat soruşturmasına dahil değiller. Yani hizmetlerine devam etmek zorundalar. Özellikle peşin ödeme yapılan işlemleri tamamlamakla yükümlüler. Markanın aldığı imaj sorunu müşteriyi bağlamaz. Verilen hizmet taahhüdü yerine getirilmeli. Aksi durumda tüketici, durumu mahkemeye taşıyabilir. Nihayetinde işletmeler hizmete devam ediyor" dedi.

Öte yandan müşterilerden gelen şikayetler kadar Dilan Polat'tan franchise alan girişimciler de yaşanan durumdan şikayet ediyor. İsmini vermek istemeyen bir franchise şubesi sahibi "Çok büyük yatırımlar yaptık. Hem müşteri hem de imaj kaybı yaşıyoruz. Olayın basına yansıması sonrası müşteri giriş çıkışlarımız ciddi şekilde etkilendi. Çalışanlarımızdan ayrılanlar oldu. Konuyla ilgili bir muhattap bulamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız şube kapatmayı veya marka değiştirmeyi düşünüyor. Bazıları ise devir ya da cihazları satarak meslekten çıkıyorlar" diye konuştu.

600 FENOMEN DAHA İNCELEME ALTINDA

Engin ve Dilan Polat operasyonu genişliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının; sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri, içerikleri inceleyeceği ve buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda 600'e yakın sosyal medya fenomeninin teferruatlı bir şekilde araştırılacağı gelen bilgiler arasında. Bakanlık yetkilileri kanunlara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.

KAAN ZENGİNLİ-