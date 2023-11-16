Yabancı yazılımlara ihtiyacımız yok! Çoğunun yerlisi mevcut

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!
Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Kasım indirimleri mercek altında
Kasım indirimleri mercek altında
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
600 fenomen incelemeye alınacak
600 fenomen incelemeye alınacak
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yabancı yazılımlara ihtiyacımız yok! Çoğunun yerlisi mevcut

Siberde elimiz güçleniyor. Ödemede yerli kart TROY, iletişimde WhatsApp ve Telegram'a alternatif BiP, milli işletim sistemimiz Pardus. Kötücül yazılımları Avcı, zararlı siteleri Azad ile yakalıyoruz. İnternet tarayıcısı Yaani, Google'ın yerini alıyor. Türkiye merkezli sosyal medya platformumuz bile var: Yaay.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 08:20, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 08:06
Yazdır
Yabancı yazılımlara ihtiyacımız yok! Çoğunun yerlisi mevcut

Son dönemde yaşanan savaşlar, yazılım sektöründe dışa bağımlı olmamanın ülkeler için önemini bir defa daha gözler önüne serdi. Türkiye de yerli ve milli yazılımlarıyla siber alanda elini güçlendiriyor. Yerli yazılımlarla saldırılara karşı kalkan oluşturulurken, veri güvenliği de sağlanıyor.

İşte yerli ve milli yazılımlardan bazıları:

TROY: Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen yerli ve milli bir kartlı ödeme sistemi. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti veren TROY ile Türkiye'deki tüm ATM ve POS'lardan işlem yapılabiliyor. Kartlar, internet ve mobil alışverişlerde de kullanılabiliyor. Ayrıca arka yüzündeki uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde de TROY kartlar kullanılabiliyor. TROY, ABD merkezli firmalar Visa ve Mastercard'ın alternatifi olarak kullanımda.

BiP: Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, herkesin ücretsiz faydalanacağı anlık mesajlaşma uygulaması olarak hizmet veriyor. BiP; ABD merkezli WhatsApp ve Rus menşeli Telegram'ın alternatifi olarak öne çıkıyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

PARDUS: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) geliştirilen yerli ve milli bilgisayar işletim sistemi. Adı 'Anadolu parsı'ndan gelen Pardus, tamamen ücretsiz ve Microsoft Windows ile Apple'ın MacOS işletim sisteminin alternatifi.

ZEKİ: Yerli ve milli doğalgazı karaya çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yazılım alanında da bir ilki başardı. ZEKİ ile bilişim teknolojilerini tek bir yazılım çatısı altında birleşti. ZEKİ, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlamak suretiyle ilişkilendiriyor, oluşturduğu öngörüleri tamamen dijitalleştirilmiş karar süreçlerine aktarıyor. Sakarya Gaz Sahası için özel tasarlandı.

TEK MERKEZDEN BİLGİ AKIŞI

SCADA: Kullanıcıya tek bir merkezden bilgi akışı sunan veri toplama ve kontrol sistemi. ASELSAN'ın geliştirdiği SCADA rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri ve raylı ulaşımlarda kullanılabiliyor.

URUK: Akıllı şehir yönetim platformu olan URUK ile ulaşım, trafik, güvenlik, enerji, altyapı, çevre ve sağlık gibi pek çok alana ait uygulamalardan gelen veriler, tek merkezde toplanıyor. ASELSAN tarafından geliştirildi.

SANAL DÜNYADAKİ GÖZÜMÜZ

AVCI: BTK tarafından geliştirilen AVCI, büyük veri içerisinde özel arama ve analiz yöntemleri kullanarak kullanıcı verisi silme, engelleme, kopyalama, değiştirme, çalma, bilgisayar ve bilgisayar ağlarının performansını düşürme gibi zararlı amaçlar için kullanılan kötü maksatlı yazılımları tespit ediyor.

AZAD: BTK tarafından kullanılan AZAD, büyük veri içerisinde hem makine öğrenmesi hem de 'doğal dil işleme' kullanarak zararlı alan adlarını yakalıyor. Ayrıca sahte siteleri tespit ederek site aktif olmadan engelleme yapabiliyor.

SALDIRGANDAN ÖNCE TESPİT

KASIRGA: Zaaf gösteren bilgisayar sistemlerini kötü niyetli saldırganlardan önce tespit edebilen KASIRGA, BTK tarafından geliştirildi. Zaafların tespit edilmesi için ne kadarlık bir yüksek donanım gücüne ihtiyacı varsa sistemin otomatik ayarlamasını yapan yazılım, gereken işlemleri hızlıca gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE MERKEZLİ SOSYAL MEDYA

YAANİ: Turkcell tarafından geliştirilen ilk yerli ve Türkiye merkezli arama motoruydu. Kasım 2022'de hizmetine son veren Yaani, artık sadece internet tarayıcısı görevi yapıyor.

YAAY: Türk Telekom Grubu şirketlerinden TT Ventures Proje Geliştirme AŞ bünyesindeki Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu. Uygulamaya internet sitesinden girilebildiği gibi telefonlardaki uygulama marketlerinden de ücretsiz indirilebiliyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber