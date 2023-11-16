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Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!

Yeni müfredat çalışmalarının detaylarına SABAH ulaştı. Her derste okuryazarlık becerileri ön plana çıkacak. Bütüncül eğitimin bir gereği olarak kişisel gelişim programları derslere girecek, öğrencilere daha fazla sosyal beceriler kazandırılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 09:13, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 09:17
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Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!


Yeni müfredat çalışmalarının detaylarına SABAH ulaştı. Her derste okuryazarlık becerileri ön plana çıkacak. Bütüncül eğitimin bir gereği olarak kişisel gelişim programları derslere girecek, öğrencilere daha fazla sosyal beceriler kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi ile ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor. Akademik derslerin sadeleşeceği yeni müfredat 3 ana temel üzerinde şekillenecek. Öncelikle öğrencilerin her alanda okuryazarlık becerileri elde etmesi yönünde yeni programlar hazırlanıyor.

İkinci olarak öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan "bütüncül eğitim" yaklaşımı benimsendi.

Öğrencilerin toplumsal yaşama hazırlanmasında önemli bir işleve sahip olan sosyal-duygusal öğrenme becerileri de yeni müfredatın ana hedeflerinden birini oluşturuyor. Öğrencilere daha fazla empati duygusu kazandırmak, olumlu ilişkiler kurmak ve problem çözmek gibi daha geniş alanlarda sosyal beceriler kazandırılması amaçlanıyor.

MÜZİKTEN MEDYAYA

Yeni müfredat çalışmalarıyla ilgili SABAH'a konuşan MEB kaynakları ''Farklı alanlara ait okuryazarlık becerileri, yeni hazırlanan öğretim programlarının bir kesişim noktası olarak ele alınıyor'' dedi. Yeni müfredatta müzikten medyaya, kütüphaneden matematiğe kadar birçok alanda öğrencilere hemen hemen derste okuryazarlık becerileri kazandırılacak.

HER DERSE AYNI ÖNEM

MEB kaynakları ''Bütüncül gelişim, yeni hazırlanan öğretim programlarının temel vizyonunu oluşturmaktadır'' bilgisini de verdi. Bu yaklaşımla öğrencilerin sadece bilgi ve becerilerle değil, aynı zamanda kişisel değerler, insan ilişkileri, sağlık, sanat, kültür ve toplumsal sorumluluk gibi farklı alanlarda da gelişmelerini amaçlanıyor. Bu kapsamda matematik kadar resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslere de daha çok ağırlık verilecek.

İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILDI

MEB kaynaklarından alınan bilgilere göre yeni müfredat çalışmaları için 81 ilden öğretmen görüşleri alındı. Uluslararası alanda iyi uygulama örnekleri, Milli Eğitim Şura kararları incelendi. Ayrıca farklı kurum ve kuruluşların stratejik planları incelendi ve farklı veri kaynaklarına başvurularak ihtiyaç analizi yapıldı.

Ayrıca ders kitaplarının yazım aşamasında görüş ve önerilerini sunmak ve yeni öğretim programlarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından özel ihtisas komisyonları kuruldu. Yeni müfredat Aralık ayı içerisinde yapılacak bir lansmanla kamuoyuna tanıtılacak.


CEYDA KARAASLAN

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