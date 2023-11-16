Asgari ücret Tespit komisyonunda bir ilk yaşanacak

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!
Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Kasım indirimleri mercek altında
Kasım indirimleri mercek altında
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
600 fenomen incelemeye alınacak
600 fenomen incelemeye alınacak
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Asgari ücret Tespit komisyonunda bir ilk yaşanacak

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 09:17, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 09:20
Yazdır
Asgari ücret Tespit komisyonunda bir ilk yaşanacak

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı.

Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.

Masada garson, pompacı, berber, kasap gibi farklı meslek kollarından işçiler de yer alacak.

Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

4 İŞÇİ SÜRECE KATILACAK

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak.

Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türkİş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak.

Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" dedi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde.

HAZAL ATEŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber