Bu kez 'Komiserim' diyene kandılar, 150 bin TL'den oldular

Alınan bilgiye göre, K.P. (67) telefonla kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmeleri sonucunda hesabından 150 bin TL'yi şüphelinin hesabına yolladı. Daha sonra aynı kişiyi telefonla arayan K.P. ulaşım sağlayamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu. Polis ekipleri şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.