Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan artışla ve yüzde 0,12 değer kazanarak 7.675,35 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 7.665,87 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, Deutche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini duyurmasının ardından, BNP Paribas da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.

Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün de yaklaşık 8 baz puan gerileyerek 356,5 baz puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.780 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.