Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,14 puan artışla 7.766,01 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin Kasım 2023 dönemine ilişkin yayımladığı Finansal İstikrar Raporu kapsamında yaptığı açıklamada, ''Parasal sıkılaştırma ve makro ihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında attığımız adımların etkileri, piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlenmeye başladı.'' ifadelerini kullandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, Deutche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini duyurmasının ardından, BNP Paribas da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.

Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün de yaklaşık 8 baz puan gerileyerek 356,5 baz puana indi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.780 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.