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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı Hesabıma 12 milyon para aktarıldı paylaşımına şaşırtan savunma

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 10:06, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 10:34
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Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşlerin verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi.

ÇETE LİDERİNDEN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Nihal ve Bahar Candan'a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın'la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

RESTORANLARA GİTME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" dedi.

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