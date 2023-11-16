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Türkiye'de ekimde 93 bin 761 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 10:15, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 10:11
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Türkiye'de ekimde 93 bin 761 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761'e indi.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Ekimde konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

(Sürecek)

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