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Bakan Güler: Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yılın başından bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 1868 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 10:30, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 10:45
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Bakan Güler: Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığına ait 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Güler, açıklamalarında şunları kaydetti;

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39.211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda, komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz.

Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığımız tamdır.

"Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan'ın bunun bilincinde olarak davranmasını umut ediyoruz. Sonuç olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da "İki Devlet, Tek Millet" anlayışıyla can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

"Olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez"

Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu şekilde uluslararası hukukun ihlal edilmesi; hastaneler, okullar ve kutsal mekanlar, mülteci kampları ile daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez.

TSK'dan FETÖ bağlantısı nedeniyle 23 bin 971 ihraç

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. Hain örgütle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.

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