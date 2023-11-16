ÇASGEM eski Başkanı AK Parti'den Pursaklar Belediye Başkan Aday Adayı oldu



AK Parti'den Pursaklar Belediye Başkan Aday adaylığını açıklayan ÇASGEM eski Başkanı İsmail Akbıyık, "AK Parti'mizden Belediye Başkanlığı aday adaylığı için ilk adımımı attığımı değerli hemşehrilerim ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbim çıktığımız bu yolda, bizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Pursakların geleceği birlikte inşa etmek için yola çıktık" dedi.

AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Akbıyık "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye sevdasıyla çıktığımız bu yolda sadece hayal kurmakla kalmadık, hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'ye çağ atlatan, tüm vesayetleri yıkan, bağımsızlık ve demokrasi destanı yazan AK Partimiz, belediyecilikte de çığır açmış, hayata geçirdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. AK Kadrolar olarak insan merkezli yönetim anlayışımızla hizmet ve gönül belediyeciliğimiz ile aziz milletimizin kalbine dokunduk. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2024 yerel seçimlerinden de inşallah zaferle çıkacağız" dedi.

Pursakları daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir yer haline getirme vizyonuyla yola çıktığını belirten Pursaklar Belediye Başkan aday adayı İsmail Akbıyık sözlerini şöyle sürdürdü: "Pursaklarımızda hizmet veren ÇASGEM'de 2011-2017 yıllarında başkanlık yaptım. Ayrıca, Pursaklar Kent Konseyinde 7 yıl süreyle aktif rol aldım. Bu ilçenin derdiyle dertlendim. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını çok iyi biliyorum. Biz geleceğe yönelik bir vizyon oluşturduk ve Pursaklar için sürdürülebilir gelişimi sağlamak için göreve talip olduk" dedi.

Pursaklar AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Aday Adaylık başvurusunda bulunan İsmail Albıyık'ı tebrik ederken, "Partimize hayırlı olsun" dedi.

İSMAİL AKBIYIK KİMDİR

1977 tarihinde Üsküdar'da doğdu. Aslen Çankırı Ilgaz'lıdır. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yüksek Öğrenimine başlayan Akbıyık, 1998 yılında en başarılı ilk on öğrenci arasına girerek dereceyle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında tezli yüksek lisans yaptı.

2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığına İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan Akbıyık aynı zamanda Başkan danışmanlığı görevini de yürüttü. Bu süreç zarfında Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanlarına organizasyon ve etkinliklerde danışmanlık yaptı.

2011 yılı sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Başkanlığına Merkez Başkanı olarak atandı. Görev yaptığı süre zarfında birçok büyük projeye imza attı. Başarılı projelerinin ardından 2013 yılında Kent Konseyi üyeliğine davet edildi ve yedi yıl boyunca Pursaklar ile ilgili yapılan çalışmalara katkıda bulundu.

Çalışma hayatı, eğitim ve siyaset üzerine kaleme aldığı makale ve denemeleri çeşitli platformlarda yayınlandı.

STK çalışmalarında aktif rol aldı. Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekilliği, Çankırılı Bürokratlar ve İş adamları Derneği kurucu üyeliği ve Başkanlığı, Ilgaz Dernekler Konfederasyonu danışma kurulu üyeliği ve Burs Komisyon Başkanlığı, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği kurucu üyeliği ve Genel Başkan Vekilliği görevlerine halen devam etmektedir.

İngilizce ve Osmanlıca bilen Akbıyık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

