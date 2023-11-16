Dolar/TL 28,69 seviyesinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,17 artışla 28,6812'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 10.40 itibariyle önceki kapanışının hemen üzerinde 28,6900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,0940'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 35,5460'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişe 104,5 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeden alınan negatif sinyallerin etkisiyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, dün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün de yaklaşık 8 baz puan gerileyerek 356,5 baz puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 puan seviyesinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.