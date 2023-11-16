Popy Para ve Kayserispor arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı

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Türk futboluna ve Anadolu takımlarına destek olması bakımından önemli bir sponsorluk anlaşması sayılacak olan bu işbirliğine yönelik taraflar da açıklamalarda bulundu.

Kayserispor, Süper Lig'de 22 puanla Beşiktaş'ın hemen arkasında aynı puana sahip olarak 6. sırada bulunuyor. Takımın bu sezonki başarısı, finansal teknoloji firması Popy Para tarafından takdirle karşılandı ve Popy Para, Kayserispor'a sponsor olma kararı aldı.

15 Kasım 2023 tarihinde Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu basın toplantı salonunda

düzenlenen basın toplantısında Popy Para CEO'su Osman Sadık Doğan, bu sponsorluğun önemini vurguladı. Doğan, yaptığı açıklamada "Bu sponsorluk anlaşması hem bizim için hem de Türk futbolu için önemli bir adım. Türk futboluna desteğimiz Kayserispor'a sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki aylarda yeni anlaşmalarla karşınıza çıkabiliriz. Biz Anadolu takımlarının büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Kayserispor'un bu başarısı bize bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da bu işbirliğinin takım için büyük bir güç kaynağı olacağını belirtti. Çamlı, "Popy Para'nın kısa sürede finansal teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmesi etkileyici. Bu sponsorluk, Kayserispor'a büyük bir ivme kazandıracak. Taraftarlarımız, artık Kayserispor formalarında Popy Para logosunu gururla taşıyacaklar" dedi.

Popy Para, finansal teknoloji alanında bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına odaklanan özelleştirilmiş hizmetler sunarak güvenli, hızlı ve avantajlı finansal çözümler sunmayı amaçlıyor. Sektörde Papara'dan sonra en çok kullanılan Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmeti sunan markanın Kayserispor'la imzaladığı sponsorluk anlaşması, takımın futbol sahasındaki başarısının yanı sıra Popy Para'nın hızla büyüyen önemini de yansıtıyor.