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İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki

İŞKUR çalışanlarının , kuruma yapılan kurum dışı atamalardan rahatsız olduğuna ilişkin Türk Büro-Sen'den açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 11:32, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 11:43
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İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki

Konuya ilişkin Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in açıklaması şu şekilde:

Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatlarına diğer kurumlardan idareci ve yönetici atamaları, kurum personelinde huzursuzluğa yol açmıştır.

Sendikamıza ulaşan kurum personelleri, "kurumda liyakatlı, tecrübeli personeller dururken, kurum dışından, liyakatsız kişilerin kendilerine yönetici ve idareci olarak atanmalarının, moral ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini, gelecekle ilgili beklentilerinin kalmadığını, kuruma olan aidiyet ve mensubiyet duygularının azaldığını" ifade etmektedirler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kamudaki atamalarda 'liyakata' önem verilmesi, liyakata dikkat edilmesi" talimat ve uyarılarına karşı, özellikle İŞKUR merkez ve taşra teşkilatlarına yapılan liyakatsız atamalar, İŞKUR personellerinde rahatsızlık yaratmıştır.
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün, kurum personelinin haklı feryadını duyması, kuruma kurum dışı liyakatsız atamalara geçit vermemesi konusunda gerekli hassasiyet ve özeni göstermesi, kurum çalışanlarının temsilcisi olan Sendikamız adına talebimiz ve beklentimizdir.

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