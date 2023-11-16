İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'de son zamanlardaki istifalara yeni bir istifa daha eklendi. Ankara Milletvekili Adnan Beker de partiden ayrıldığını duyurdu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı bu istifayla birlikte 42'ye düştü.
Adnan Beker, İYİ Parti'den istifasını "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle duyurdu.
Açıklamasında İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener'e atıfta bulunmaması dikkatleri çekerken Beker "Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır." ifadelerini kullandı.
KAMUOYUNA SAYGILARIMLAAdnan Beker (@AdnanBekerr) November 16, 2023
Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima "önce ülkemin, önce milletimin menfaati" dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü.
Bu vesileyle,
Ülkemizin.