İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı bu istifayla birlikte 42'ye düştü.

Adnan Beker, İYİ Parti'den istifasını "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle duyurdu.

Açıklamasında İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener'e atıfta bulunmaması dikkatleri çekerken Beker "Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır." ifadelerini kullandı.