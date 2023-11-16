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Sosyal medyadan dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 12:40, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 13:11
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Y.E.K'nin (22), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistin halkına hakaret içerikli paylaşımlar yapması üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Y.E.K. hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede de 5 farklı suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

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