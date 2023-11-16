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Metin Uca tedavi gördüğü hastanede entübe edildi

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 12:48, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 12:50
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Metin Uca tedavi gördüğü hastanede entübe edildi

Taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alınan Metin Uca'nın entübe edildiği açıklandı.

Ünlü sanatçının menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Metin Uca'nın 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir şekilde ameliyata alındığını belirten Baykara, 72 saatin atlatılmasının ardından tedavinin kaldığı yerden devam etmesini beklediklerini söyledi.

Uca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili dostlarımız, sevenlerimiz Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; 'umudu kaybetmemek' Umudu kaybetmeyeceğiz."

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu.

Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaşarak entübe edildi.

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