Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadele devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelerin belirli süre kapatılmasını öngören düzenleme de yolda. Peki denetimler neticesinde stokçuluk yapanlara ne kadar ceza kesildi, yeni uygulamalar ne zaman hayata geçecek?
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadeleye devam ediyor. Denetimler aralıksız sürüyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasanın tabii işleyişini bozan uygulamalara hükümetçe müsamaha edilmeyeceğini belirterek, "2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır" dedi.
"Cezalar katmerli şekilde artırılacak"
Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede için yeni bir dönem hazırlığında..
Bolat, ilerleyen zamanda çıkacak torba yasada bu konudaki cezaların daha da artırılacağını vurguladı.
Düzenleme yeni yılda hayata geçecek
Fahiş fiyat artışının yapıldığı işletmelere sadece ceza verilmeyecek. İşletmelerin belirli süre kapatılması da mümkün olacak.
Düzenlemenin yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Haber: Ebru Kurt Oruk