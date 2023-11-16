Doğan: Kültürdeki yasaklar ne zamana kadar sürecek?

2024 yılı bütçe görüşmelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde söz olan HEDEP Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Türkiye'nin "İkinci Yüzyıl'ında kültür ve sanat alanında yasakların devam ettiğinin altını çizdi.

HEDEP Sözcüsü Doğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan" İkinci yüzyılda böyle mi devam edeceğiz yoksa biz dillerden inançlardan renklerden kimliklerden korkmaktan vaz mı geçeceğiz? Bırakın dünya tarihini bu ülkenin tarihine bir göz atsanız dahi şunu görürsünüz; korkan yasaklar, yasaklanan direnir ve direnen hakikaten kazanır" sorusunun yanıtını istedi.

Doğan, Kürtçe konser, tiyatro ve sanat eserlerini yasaklayan zihniyetin devam ettiğini vurgulayarak "16 Kasım 2000'de kendi ana dilinde bir şarkı söylemek istediği için, üstelik konuşamadığı ana dilinde Kürtçe bir şarkı söylemek istediği için sürgünde acıya kalbi yenik düşmüş Ahmet Kaya'ya veda edişimizin üzerinden 23 yıl geçti. Tam 23 yıl geçti ve bugün hala bu ülkede Kürtçe sanat yapılamıyor. Ermenice sanat yapılamıyor. Yani farklı dillerde şarkılardan, festivallerden, müzikten, tiyatrodan, oyundan, piyesten korkuyoruz ve ben neden korktuğumuzu merak ediyorum. 86 yıl önce idam edilen Seyit Rıza'nın sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu yapılanlar 'Ayıptır, zulümdür ve cinayettir" ifadelerini kullandı.

"BU YASAKLAR KEYFİ DEĞİL MİDİR?"

Yasaklardan örnekler vererek konuşmasına devam eden HEDEP Sözcüsü Doğan; "2022'de Pervin Çakar'ın repertuarında Kürtçe eserler olması nedeniyle Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilmiş, Artuklu Üniversitesi tarafından da salon verilmemiştir. Yine Metin Kemal Kahraman'ın, Mayıs 2022'de Muş konserinin Valilik tarafından yasaklanmıştır. Liste uzayıp gidiyor" dedi. Geçtiğimiz hafta sonu 11-12 Kasım'da Cizre'de yapılması planlanan "Cizir Kültür ve Sanat Festivali'nin" yasaklanmasını da gündeme getiren Doğan, Kürtçe festival afişini göstererek "Daha hafta sonu seçim bölgem Şırnak'ta ne oldu biliyor musunuz? Bu yasaklanan festivalin afişi. Size üzerinde Kürtçe ne yazdığını çevireyim. Danasina cil ü bergen Geleri; Kürt giysilerinin tanıtımı demek bir nevi defile demek. Arkasından konser Koma Sorjiyan ve Babetna'nın konseri, saat 18:00-23:00 arası yer Doğa Park Düğün Salonu bu düğün salonu bir gün öncesine kadar hatta saatler öncesine kadar nişanların düğünlerin gerçekleştirilebileceği bir etkinlik alanıyken bu duyuru ve tanıtımdan sonra üstelik gerçekleşmesine saatler kala mesai bitimine 5 dakika kala cuma akşamı, cumartesi gerçekleştirilemesin diye bu etkinlik yasaklandı. Bu keyfi değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

Doğan, İstiklal Cadde'sinde Kütçe müzik yaptığı için gözaltına alınan 16 genci anımsatarak bir söyleşimde Gülten Kaya'ya sordum; "Bugün hala Kürtçe müzik yaptığı için gözaltına alınan gençleri görünce ne hissediyorsunuz?" Bana nasıl yanıt verdi biliyor musunuz; "İngilizce söyleseler sorun çıkmaz. Dünyanın her yerinde sokakta trafiğe kapalı alanlarda her tür müzik yapılıyor. Asıl mesele zihniyettir. Kırılmayan, kırdırılmayan tersine beslenen ve geliştirilen bir zihniyet meselesi! Daha dün; başbakanken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya'ya yapılanları asla unutmayacağız dedi. Peki bugün bütün bunlar niye yaşatılıyor?" diyerek sözlerini sonlandırdı.

