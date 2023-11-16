Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

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