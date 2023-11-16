Adalet Bakanlığı yazı işleri müdürleri nakil sonuçları açıklandı

Memurlar.net olarak olarak daha önce Yazı İşleri Müdürleri'nin nakil sonuçları neden açıklanmıyor konusunu dile getirmiştik.

Yaptığımız haberin ardından nakil sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde yazı işleri müdürü unvanında görev yapan personelin nakil talepleri; sağlık ve aile mazeretleri, hizmet puanları, tercihleri, halen görev yaptıkları ve atanmak istedikleri yerlerdeki personel durumu ve görevde yükselme sınavı ilanında bir il için verilen sınav izni sayısı hususları birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

Naklen ataması yapılan personelin ayrılış tarihlerine ilişkin husus ayrıca bildirilecektir.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

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