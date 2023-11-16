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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü için Meclis'te görüşmeler başladı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin kabul edilmesi halinde protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 14:46, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 14:48
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü için Meclis'te görüşmeler başladı

TBMM Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay başkanlığında bugün toplandı.

Toplantıda, 7 uluslararası anlaşma ile İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.

Teklifin kabul edilmesi halinde protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

KURTULMUŞ İŞVEÇLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Komisyon toplantısı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.

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