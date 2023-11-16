Taciz iddiasıyla soruşturma açılan Belediye Başkanı'nın istifası istendi

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın partisinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna yansımış bir durum ortada. Savcılığı da yansımış. Adalettedir. Savcılık kararını verecek. Yargılamanın sonucunda sonuç ortaya çıkacak. Biz istifasını istedik. Kendisi partiden istifa etmeyi tercih etti" dedi.

Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Vatandaşın tercih ettiği belediye başkanıydı. Bizler herkesin hukukunu korumakla mükellefiz. Dedikoduyla iş yapan bir parti değiliz. Bizim böyle bir kararımız vardı. Kendisi de istifasını sundu. Yargılaması devam edecek" dedi.